Una vittoria che vale oltre i tre punti. Quella di Udine è stata una grande dimostrazione di forza da parte della squadra di Spalletti capace di andare oltre l'errore di Edin Dzeko dagli undici metri che rischiava di impiccare la partita.

Con uno Strootman sugli scudi, i giallorossi sono tornati a vincere due partite consecutive in trasferta mandando un messaggio forte e chiaro alla Juventus sconfitta al Franchi: "la Roma c'è e il campionato rimane aperto".



Nainggolan si riscopre trequartista e nella nuova posizione che gli ha cucito addosso Spalletti ora trova la sua dimensione. L'inizio di stagione è stato la versione peggiore di se stesso, adesso il belga si sta caricando sulle spalle le sorti della Roma e iniziano ad arrivare anche i gol.

Il più martoriato di tutti rimane Dzeko che alla Dacia Arena non ha mai visto la porta, nemmeno dal dischetto del rigore. Nonostante questo l'attaccante bosniaco è fondamentale per la manovra dei giallorossi: è l'unico elemento che riesce a tenere alta la squadra, a prendere palla e creare difficoltà alla difesa avversaria. Con Totti e Nainggolan si trovano ad occhi chiusi, i movimenti sono talmente automatici che non serve nemmeno uno sguardo per capirsi. A punirlo c'è Spalletti che di certo da lui vorrebbe qualcosa di più: "A me sta bene così - le parole del tecnico toscano -, ma ogni tanto è molle e continua a coccolarsi quando fa 2 gol, si accontenta, invece io gli dico che ne poteva fare 4. Bisogna esprimere di più del proprio massimo, andare oltre".

A Udine gloria anche per il capitano, Francesco Totti che ha festeggiato le nozze d'argento con la Roma. Sono passati 25 anni dall'esordio in quel Brescia-Roma. Un pezzo di storia che sarà indelebile nella memoria di chi l'ha visto giocare e di chi ne ha anche solo sentito parlare.

Lui si vorrebbe fare un regalo, vincere qualcosa. E chissà che questo non sia l'anno giusto.