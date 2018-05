Grandi polemiche per due rigori non assegnati alla Roma dall'arbitro Skomina. Così Fazio ha parlato a Premium Sport dopo il match: “Ogni anno dobbiamo giocare questo tipo di partite, ora pensiamo all’anno prossimo e speriamo di riprovarci. Serve continuità adesso, abbiamo giocato bene. Peccato, c’erano due rigori clamorosi, poi l’arbitro ha dato pochi minuti di recupero. Ora pensiamo positivo e prendiamo tutte le cose belle che abbiamo fatto al di la dei due rigori non fischiati, alziamo la testa e continuiamo”.