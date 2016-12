"Non siamo inferiori a nessuna squadra, per il campionato dipende solo da noi". Federico Fazio, ai microfoni di Roma Tv, non ha dubbi: la formazione giallorossa può lottare per lo scudetto. "Contro la Juventus abbiamo giocato molto bene. Per alcune cose piccole non siamo riusciti a fare punti, ma non cambia niente, dobbiamo continuare così, con la stessa forma. Il campionato è lungo, stiamo facendo bene. Non cambia niente. Mancano più della metà delle partite che abbiamo giocato. Dobbiamo continuare così, secondo me dipende solo da noi. Questa Roma è una squadra che vuole vincere, si vede e si sente nello spogliatoio e in campo. A livello sportivo spero che il 2017 sia come questi ultimi sei mesi del 2016, e che si lotti per tutte e tre le competizioni in cui siamo in corsa. Questa squadra vuole vincere un trofeo".