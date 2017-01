Carlo Feliziani, responsabile ticketing AS Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma Radio. Queste le sue parole:



Su Villarreal-Roma: quali saranno le modalità di acquisto dei biglietti per la trasferta?

"Sono arrivati i biglietti per la trasferta con il Villarreal, saranno disponibili nel Roma Store di Via Appia. Inizieremo dal 18 gennaio con la prima fase della prelazione. A seguire ci saranno le varie fasi che i nostri tifosi conoscono molto bene. A scanso di equivoci, non c'è bisogno di fare nottata davanti al Roma Store, ci sono biglietti a sufficienza e questi copriranno le varie esigenze almeno nelle prime fasi di vendita. Ovviamente, più si andrà avanti più diminuirà la possibilità di acquistare il tagliando. L'importante, però, è presentarsi al Roma Store con tutta la documentazione necessaria per usufruire della prelazione: tutte le info sono visibili sul nostro sito ufficiale. Abbiamo cercato di dare molti giorni a disposizione di ogni fase per permettere a tutti di usufruire delle varie prelazioni. Procederemo con la vendita dei biglietti validi per postazioni di buona visibilità dal costo di 45 euro. Finiti questi, potremo mettere in vendita quelli per postazioni che loro considerano "di scarsa visibilità", costeranno 35 euro: con i nostri parametri, in realtà, sono ottimi posti anche questi. Molto importante evitare l'acquisto di biglietti tramite altri circuiti non autorizzati, proprio per evitare truffe e raggiri".



Sugli abbonamenti per il girone di ritorno.

"Nel pacchetto abbonamenti per il girone di ritorno ci sono molte partite interessanti, come quelle con la Juve, con il Napoli e il derby. E c'è anche il match di Coppa Italia contro la Sampdoria".



Roma-Sampdoria di Coppa Italia: quali sono le modalità di accesso allo stadio per gli abbonati?

"La partita di Coppa Italia va considerata come una normale partita in casa e i tifosi potranno accedere con i loro abbonamenti e tagliandi segnaposto. Non c'è nulla da ritirare, è come se fosse un match qualunque di campionato".