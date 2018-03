Il direttore sportivo giallorosso,, fiuta il colpodal. Il calciatore, in scadenza di contratto con i Red Devils a giugno, rappresenta un occasione low cost che lo spagnolo è pronto a cogliere al volo. Fellaini potrebbe prendere il posto nel centrocampo giallorosso di Kevin, destinato a lasciare la Capitale la prossima estate per far respirare le casse del club, in rosso di 40 milioni, come confermato questa mattina dal bilancio semestrale . Secondo il Corriere dello Sport, l'ex ds del Siviglia ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore, trovando la disponibilità di Fellaini, che ha aperto al trasferimento alla corte diAl momento il calciatore guadagna 5 milioni di euro a stagione, troppi per le casse dei giallorossi, ma la possibilità di tesserarlo a parametro zero potrebbe spingere il direttore sportivo Monchi a offrirgli un contratto importante. Il belga si è proposto alla, che al momento ha fatto sapere di non essere interessata, mentre il pericolo numero uno per i giallorossi arriva dalla Turchia, con il Besiktas che è sulle tracce del calciatore da tempo ed è pronto ad accontentare le sue richieste proponendo una cifra più alta di quella percepita allo United. L'appeal del campionato italiano e di una piazza come quella giallorossa potrebbero però influire sulla scelta finale del calciatore.Fellaini ha già fatto capire a più riprese di voler lasciare Manchester. Secondo il Mirror, il calciatore ha rifiutato le proposte di rinnovo dei Red Devils per cambiare aria e tentare una nuova esperienza.sembra essersi arreso all'idea di perderlo a parametro zero, ma non è escluso che possa tornare alla carica nei prossimi mesi. Monchi non vuole lasciarsi sfuggire l'opportunità e accelera per arrivare subito alla firma del calciatore.