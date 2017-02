Roma-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 23esima giornata di campionato in Serie A. Si gioca allo stadio Olimpico, dove domenica pomeriggio l'ItalRugby ha perso in rimonta la prima partita del Sei Nazioni. I giallorossi cercano la vittoria di fila in casa numero 14 per non lasciar scappare la Juventus, in campo domani a Crotone per il recupero. Spalletti convoca Perotti (in panchina), ma non Salah, sconfitto nella finale di Coppa d'Africa. Dall'altra parte Sousa ritrova Gonzalo Rodriguez, però deve rinunciare agli acciaccati Kalinic e Saponara.



PROBABILI FORMAZIONI

Roma-Fiorentina (ore 20.45)

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Maxi Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Babacar. All. Sousa.

Arbitro: Irrati.