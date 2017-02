Il posticipo di stasera tra Roma e Fiorentina mette di fronte due allenatori con un futuro in bilico e il contratto in scadenza a giugno. Spalletti ha dubbi sul progetto (vincente?) di Pallotta e non sa se rimanere sulla panchina giallorossa, mentre Paulo Sousa andrà via a fine stagione per sposare un nuovo progetto in cui avere più potere decisionale rispetto a ora con i Della Valle.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, entrambi sarebbero in corsa per il dopo Allegri alla Juventus. E guarda caso i nomi che si fanno per l'eventuale sostituto di Spalletti (Gasperini in pole poi Di Francesco, Emery e Giampaolo) sono piste buone anche per il dopo Sousa in viola.