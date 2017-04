L'arrivo di Monchi a Roma ha catalizzato tutte le attenzioni della stampa e non solo. Il dirigente spagnolo, come si legge su Il Messaggero, ha sorpreso tutti anche a Trigoria: dopo aver assistito al match di Pescara, il nuovo direttore sportivo giallorosso è rimasto per dieci ore all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, per visitare a fondo tutte le strutture e soffermandosi a parlare con i componenti del Media Center, dopo aver già iniziato a lavorare a stretto contatto con Ricky Massara. La presentazione è in programma nella prossima settimana.