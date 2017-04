Dalla Turchia riportano di un forte interessamento del Galatasary nei confronti di Bruno Peres. Il 27enne brasiliano in forza alla Roma piace molto per la velocità incredibile che lo contraddistingue, e il club turco sarebbe pronto a presentare un'offerta quest'estate, dopo che sarà avvenuto il riscatto da parte dei giallorossi, dietro al pagamento di 14 milioni di euro al Torino.



Il suo futuro dipenderà molto anche dal nuovo tecnico che arriverà sulla panchina della Roma. Se infatti con Spalletti è un titolare inamovibile, con un nome diverso la sua presenza costante in campo non potrebbe essere la stessa.