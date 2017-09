"Ci vediamo con Cerezo e gli altri, ma non credo che il mercato faccia parte di questo pranzo". Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, ha allontanato l'ipotesi di una trattativa già aperta per José Maria Gimenez in occasione del tradizionale pranzo pre-partita con la dirigenza dell'Atletico Madrid. "In Champions le gare sono tutte importanti e decisive, è un ostacolo ostico ma è fondamentale partire col piede giusto. E’ un girone difficile, ma equilibrato. Dipende da un po’ di cose, dipende da quello che faranno gli altri. Ci sono tre squadre che possono rubarsi punti a vicenda, il Qarabag è meno attrezzato. Totti? Francesco è con noi in un nuovo ruolo. E’ diverso, ma abbiamo le carte in regola per far bene".