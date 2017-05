Si disputerà con ogni probabilità domenica alle 18 e non alle 20.45, come inizialmente previsto, la gara tra Roma e Genoa valida per il turno conclusivo della Serie A 2016-17.



La società del presidente James Pallotta ha infatti chiesto ufficialmente alla Lega Calcio di poter anticipare di quasi tre ore il fischio d'inizio di quella che sarà l'ultima partita di Francesco Totti in maglia giallorossa. Scendendo in campo alle 18, il club ed i suoi tifosi avranno più tempo per lasciare spazio alla grande festa in onore del Pupone organizzata per l'immediato post-partita.



La decisione verrà ratificata dalla Lega domani e comporterà l'inevitabile anticipo anche della sfida che a Marassi vedrà opposte Sampdoria e Napoli.



La lotta per il secondo posto che vede coinvolti proprio partenopei e capitolini impone infatti che le due squadre scendano in campo in contemporanea.