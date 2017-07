Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, ha parlato a margine della sfida di International Champions Cup con il Tottenham. "Un'ottima prestazione contro una grande squadra, che ci ha creato dei problemi. Non abbiamo mollato fino alla fine, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Questo è molto importante per la fiducia. Quindi torniamo a casa con una buona prestazione e molte note positive che ci fanno ben sperare per l’inizio del campionato. Stasera sicuramente avremmo potuto evitare di incassare i 2 gol nel finale, ma ci sta a questo punto della stagione. Stiamo lavorando forte in allenamento sia a livello fisico che a livello tattico. Quindi abbiamo diverse cose ancora da affinare sicuramente, anche a livello di concentrazione perché a questi livelli ai massimi livelli, i più piccoli dettagli possono fare la differenza e si pagano caro. Però, come ho già detto, le note positive sono tante".