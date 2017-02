Problemi muscolari per Perotti e Juan Jesus. L'argentino è uscito al 21' del primo tempo nella partita contro il Cesena in Coppa Italia sentendo tirare il polpaccio, l'ex Inter non è rientrato dagli spogliatoi all'intervallo. Oggi si svolgeranno gli esami diagnostici per valutare l'entità del problema, ma per Perotti sembra molto probabile il forfait per martedì prossimo, in occasione del match di campionato tra Roma e Fiorentina.