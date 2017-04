In occasione della partita in casa contro il Deportivo La Coruna, il Siviglia ha reso omaggio al proprio direttore sportivo, che ha già annunciato l'addio a fine stagione. Lo aspetta una nuova sfida: la- Il sito RomaPress.us riporta in esclusiva delle dichiarazioni di un dirigente giallorosso, che preferisce rimanere anonimo:Per quale motivo ritardiamo l'annuncio? Diplomazia. Per rispetto del suo club e dei suoi tifosi, ha voluto assicurarsi prima di chiudere con il Siviglia nel modo più appropriato".- Prima del calcio d'inizio Monchi ha fatto un giro di campo, indossando la maglia del compianto Antonioe commuovendosi per l'affetto mostratogli dai tifosi spagnoli. Sul terreno di gioco erano in mostra inella sua era: 5 Coppe Uefa/Europa League (2006, 2007, 2014, 2015 e 2016), 1 Supercoppa Europea (2006), 2 Coppe del Re (2007 e 2010) e 1 Supercoppa di Spagna (2007). Per la cronaca il Siviglia ha vinto 4-2 grazie ai gol di(arrivato a gennaio in prestito dall'Inter),(ex Sampdoria) e