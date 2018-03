Nonostante lo scarso utilizzo con la maglia della Roma, è arrivata la convocazione per Patrick Schick, che con la sua Repubblica Ceca disputerà la China Cup contro l’Uruguay e una tra Galles e Cina. Il Ct Jarolim ha parlato dell’attaccante della Roma in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate dal portale ceco “reprefotbal.cz”: “L’ho visto durante il match con il Torino, dal punto di vista fisico sta bene ma gli manca il ritmo partita. Ma in futuro ci starebbe benissimo in questa squadra, per questo ho deciso di convocarlo”.