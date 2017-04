Prima della partita col Bologna, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato a Premium Sport: "Dobbiamo fare in modo che non ci sia nessun contraccolpo, giocheremo contro un Bologna che giocherà sereno ma noi dobbiamo fare un risultato importante per continuare il nostro cammino. De Rossi? Non c'è nessun problema sul rinnovo, Daniele è un membro della famiglia della Roma e quotidianamente ci confrontiamo e lui ora è concentrato sulle ultime otto partite, poi valuteremo insieme. Troppa negatività a Roma? Indubbiamente è così, siamo usciti nelle coppe pur battendo nel ritorno le nostre avversarie, stiamo facendo bene in campionato, c'è una media punti record per la Roma e mantenere il secondo posto rappresenterebbe il coronamento di un'annata certamente molto positiva. Spalletti? Abbiamo un rapporto sereno, siamo tutti focalizzati nel migliorare le nostre ambiziosi. Se oggi viene raccontato come un fallimento, significa che ha instaurato l'idea che potevamo vincere, ci manca ancora qualcosa ma la mentalità che sta costruendo è di grandissimo livello, lavoriamo benissimo con lui. Se mi sono sentito con Monchi? Non è così. Lui ha ottenuto risultati straordinari con il Siviglia e le più grandi se lo stanno contendendo, sarebbe un arrivo importante. Manolas? Ci sono alte possibilità che rimanga, poi ci sono altri vincoli tipo quelli del FFP ma per il momento non c'è necessità di venderlo".