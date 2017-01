Il mercato di gennaio della Roma sarà totalmente incentrato sulla ricerca di un esterno d'attacco che possa sostituire Salah, che mancherà per oltre un mese a causa della Coppa d'Africa. Il nome più caldo in tal senso è quello di Jesé Rodriguez, che non si è ambientato al Paris Saint-Germain e potrebbe decidere di lasciare la Francia; l'alternativa è El Ghazi dell'Ajax, sul quale i giallorossi sono da tempo, che è seguito anche dalla Lazio. Un altro intervento, poi, sarà fatto a centrcampo; sfumato Rincon, che ha scelto la Juventus, la Roma ha virato su Lucas Torreira della Sampdoria. In uscita, invece, c'è Iturbe che è ad un passo dal Torino.