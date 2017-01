In attesa della riapertura ufficiale del mercato, prevista per il 3 gennaio, il Torino di Sinisa Mihajlovic è molto vicino a concludere il suo primo colpo della sessione invernale. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i granata si sono assicurati dalla Roma l'attaccante classe '93 Juan Iturbe, finito anche nel mirino di Genoa e Lione e che andrà a rinforzare la batteria di esterni composta oggi da Ljajic, Iago Falqué, Boyé e dal venezuelano Martinez.



Iturbe ha collezionato solo 11 presenze in questa stagione con la maglia giallorossa, considerando tutte campionato e competizioni europee, per un totale di 469 minuti e nessuna rete all'attivo. Nell'operazione, che dovrebbe essere chiusa con la formula del prestio, potrebbe rientrare anche il riscatto anticipato di Iago Falqué da parte del Torino. Se tutti i dettagli verranno definiti in tempi rapidi, il giocatore sarà a disposizione della sua nuova squadra già per il primo match di campionato del 2017 contro il Sassuolo o, al più tardi, per il successivo impegno di Coppa Italia contro il Milan.