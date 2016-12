Appuntamento di mercato tra Roma e Sassuolo. Oggi a Trigoria i dirigenti dei due club si sono incontrati, discutendo del futuro di due giocatori in particolare: Gregoire Defrel e Lorenzo Pellegrini. Su quest'ultimo (centrocampista classe 1996) i giallorossi hanno già il diritto di riacquistarlo per 10 milioni di euro, ma solo a fine stagione. E' stato effettuato un altro tentativo per anticipare tutto a gennaio, ma il Sassuolo ha detto no e a sua volta ha chiesto il terzino sinistro della Primavera giallorossa, Moustapha Seck.



CARO DEFREL - Per quanto riguarda invece il 25enne attaccante francese, forte di un contratto fino al 2020, il Sassuolo ha sparato alto con una richiesta intorno ai 20-22 milioni di euro. A queste cifre la Roma non è interessata a trattare, nonostante Defrel piaccia eccome.