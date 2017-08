Non solo Berardi e Schick nel mirino. In attesa di sfidarsi sabato sera all'Olimpico, Roma e Inter duellano sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, un altro obiettivo in comune è il difensore argentino (con passaporto spagnolo) del Benfica, Lisandro Lopez. Per convincere il club portoghese, i nerazzurri possono giocarsi la carta del prestito di Gabigol. Il giovane attaccante ex Santos piace pure al Porto, dove gioca un altro difensore interessante: il brasiliano Felipe.