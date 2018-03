Juan Jesus, difensore della Roma, ha commentato così la vittoria per 3-0 contro il Torino ai microfoni di Sky Sport: “Le squadre che vengono ad affrontarci in casa si difendono e noi abbiamo difficoltà nel trovare gli spazi. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento e siamo andati meglio. Dobbiamo comunque continuare a migliorare. Alisson? Lo conosco da quando siamo piccoli, tutti pensavano fosse più forte il fratello, che poi si è fatto male: è andato in porta lui ed è diventato fortissimo. Ha trovato la giusta fiducia: lavora sodo e sta raccogliendo i frutti. Schick? E’ giovane, ha bisogno di tempo e pazienza perché noi in allenamento lo vediamo: è forte, ha bisogno di continuità”.



Sullo Shakhtar: “Loro sono velocissimi, non dobbiamo dargli spazio e profondità. Hanno calciatori rapidi, dovremo essere attenti e concentrati fino alla fine, sarà una gara dura”.