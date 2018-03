Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Mediaste Premium dopo il successo sul Torino: "Non era una partita facile. Sono contento di aver fatto gol ma lo sono di più per aver raggiunto l'obiettivo che era la vittoria".



Stasera avete dimostrato di fare belle prestazioni non solo contro le big?

"Noi lavoriamo sempre per vincere. Siamo la Roma e dobbiamo sempre entrare in campo con la mentalità vincente. Oggi abbiamo fatto un brutto primo tempo ma dopo il gol la squadra si è liberata".



Come mai il primo tempo sottotono?

"Perchè il Torino era chiuso in difesa e voleva ripartire. Non era facile trovare spazio e dopo il nostro gol si sono allargati e siamo riusciti a portare a casa un risultato importante".



La gara con lo Shakhtar?

"Aspettiamo i nostri tifosi e il loro aiuto perchè è fondamentale. Noi cerchiamo di lavorare al meglio in questi tre giorni per passare il turno".



Cosa servirà martedì?

"Ci vuole calma, testa, equilibrio, intelligenza e speranza. Come abbiamo visto con la Juve, in queste gare serve esperienza e intelligenza in queste partite".