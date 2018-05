Rischiano di costare caro a Pallotta le parole pronunciate nel post partita di Roma-Liverpool. Il presidente americano, arrabbiato per le decisioni di Skomina, ha reclamato con forza l’utilizzo della Var anche in Champions League. Secondo quanto riporta Associated Press, l’UEFA ha aperto un’inchiesta con l’accusa di “condotta scorretta”. La commissione disciplinare giudicherà il caso del numero uno giallorosso il prossimo 31 maggio, dopo la finale tra Liverpool e Real Madrid.



LE PAROLE CHE HANNO INFASTIDITO LA UEFA - Tra i commenti di Pallotta che hanno maggiormente infastidito l’UEFA, oltre alla richiesta della tecnologia in campo c’è la frase “roba del genere è uno scherzo”, riferita al mani di Alexander-Arnold ma anche il mancato rigore du Dzeko per fuorigioco inesistente.