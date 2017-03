Da bidone a risorsa nel giro di un'estate. La vita di Emerson Palmieri è cambiata in pochi mesi: sembrava l'ennesimo capriccio di Walter Sabatini, rischia di diventare il regalo d'addio del direttore sportivo, l'ultima plusvalenza clamorosa da sfruttare per rimettere a posto le casse societarie della Roma, che anche in estate avranno bisogno di un'iniezione "di fiducia" in vista del mercato. La crescita del brasiliano è sotto gli occhi di tutti, ora l'ex Palermo è finito nel mirino dei grandissimi club d'Europa, uno in particolare.



IL CHELSEA E IL PRECEDENTE - Il Chelsea di Antonio Conte, in vista degli impegni del prossimo anno, ha pensato di pescare nuovamente in Italia per il ruolo di esterno sinistro. Curioso che i Blues rischino di acquistare un profilo con una storia molto simile a quella di Marcos Alonso: lo spagnolo sembrava un esubero a Firenze prima dell'arrivo di Paulo Sousa, capace di rivalutarlo in maniera robusta fino alla cessione per quasi 27 milioni di euro, un'enormità. Una cifra che fa ben sperare la Roma, anche per l'età di Emerson Palmieri, che rispetto allo spagnolo ha quattro anni in meno.



LA CONCORRENZA - Due le squadre indicate leggermente più indietro nella corsa al brasiliano: l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e il Borussia Dortmund. Due società indubbiamente di alto profilo ma che difficilmente potrebbero tenere botta in caso di un'asta con il Chelsea. L'interesse dell'Atletico Madrid è inoltre condizionato allo stop del Tas: la dirigenza dei colchoneros ha il mercato bloccato e spera di avere una riduzione dal tribunale, senza lo sconto non potrà infatti operare in estate. La Roma, almeno per il momento, è alla finestra. Non si parla ancora di quotazioni, anche se una cifra intorno ai 15-18 milioni di euro sembrerebbe estremamente realistica vista la capacità economica dei club in ballo. L'ultimo regalo di Walter Sabatini potrebbe far sorridere le casse romaniste.