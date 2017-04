Prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'Olimpico, alle 20.45, la Roma prova a ribaltare il 2-0 dell'andata contro la Lazio di Simone Inzaghi. Calciomercato.com vi racconta la moviola del match arbitrato da Rizzoli.



ROMA-LAZIO

38' - Giallo a Paredes per fallo su Biglia: giusto.



36' - Intervento in scivolata di Strootman su Felipe Anderson a centrocampo, Rizzoli fischia il fallo del romanista. Giusta la scelta, ma manca il giallo all'oalndese.



30' - Animi caldi tra Dzeko e Bastos: il romanista fa fallo sul laziale, con il bosniaco che calpesta, involontariamente, il centrale angolano. Si accende una piccola rissa: ammonito Dzeko e Felipe Anderson, che aveva difeso il compagno



26' - Giallo a Nainggolan per fallo su Felipe Anderson: giusta la scelta di Rizzoli.



11'- Dzeko cade in area cinturato da Bastos. Proteste timide per il bosniaco.