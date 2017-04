Roma-Empoli 2-0



Szczesny 6,5: L'uscita avventurosa su Thiam rischia di essere fatale, in compenso la parata sulla girata di Marilungo vale i tre punti.



Manolas 6: Massimo risultato con il minimo sforzo. Non una partita esaltante, per sua fortuna è bastato lo stretto necessario. Meglio nella ripresa.



Fazio 6: Un paio di distrazioni ne macchiano la prestazione, fortunatamente non sono decisive.



(dall'85' Jesus sv)



Rüdiger 6,5: Sempre più una certezza di cui Spalletti non può fare a meno. Difende con raziocinio e si lascia andare a qualche sgroppata sulla fascia. Irrinunciabile.



Peres 6: Ha spazi in cui sfruttare le sue qualità, lavora per aiutare la squadra e crea alcune occasioni interessanti.



Nainggolan 6,5: Si gestisce in vista del derby di martedì prossimo. I suoi interventi sono mirati, la difesa se ha bisogno di aiuto sa su chi contare e in attacco e un punto di riferimento costante. Capitano coraggioso.



Paredes 6,5: Prende in mano le redini del centrocampo distribuendo palloni interessanti, cambiando spesso gioco e non rinunciando mai al tiro dalla distanza. Contro la sua ex squadra gioca una partita di livello.



Rui 6: Ci mette tanta buona volontà. Lo sapeva lui così come l'allenatore che il recupero dall'infortunio sarebbe stato lungo. Per vederlo nella sua forma migliore ci vorrà ancora tempo.



Salah 6,5: Quando si accende tenerlo è un'impresa. Le sue accelerazioni creano sempre difficoltà alla difesa dei toscani. E' l'autore dell'assist per la seconda rete romanista.



Perotti 5.5: Spettatore non pagante, assiste alla partita dei compagni mangiandosi un paio di occasioni servite su un piatto d'argento.



(dal 62' Grenier 6: Svolge il suo compitino senza mai andare fuori dall'ordinario).



Dzeko 7,5: Entra nella storia della Roma con questi due gol ma soprattutto risolve l'annoso problema della squadra giallorossa contro le piccole, segnando gol sporchi ma decisivi. Finalmente un bomber.



(dal 73' Totti 6: Un paio di giocate del capitano giallorosso fanno brillare gli occhi ai 32 mila sugli spalti. Gli applausi sono tutti per lui).



All. Spalletti 6: Basta una Roma ordinata per portare a casa tre punti importanti. Ora per il tecnico arriva il difficile, recuperare lo svantaggio nel derby di Coppa Italia.