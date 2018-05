La Road to Kiev, il percorso che porterà la Champions League alla finale del 26 maggio nella capitale ucraina terminerà questa sera allo stadio Olimpico dove Roma e Liverpool si affronteranno nel ritorno della seconda semifinale per stabilire chi raggiungerà in finale il Real Madrid qualificatosi ieri non senza polemiche nella semifinale contro il Bayern Monaco. Agli uomini allenati da Eusebio Di Francesco servirà una nuova rimonta storica, con almeno 3 gol di scarto, dopo il 5-2 subito ad Anfield nella gara di andata.