«Non so se Totti giocherà un altro anno o se si ritirerà – le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò riportate dal Corriere dello Sport – ma credo che le prossime settimane saranno determinanti. Pallotta non gli ha ancora chiesto cosa vuol fare? Se non glielo chiedesse, farebbe male. Se Francesco volesse rinnovare il contratto, sarebbe giusto dargli questa opportunità. La decisione spetta a lui. Il rapporto Totti-Spalletti? Penso che Spalletti sia una persona intellettualmente onesta e le sue scelte sono per il bene della squadra. Capire il perché, da fuori, non è facile».