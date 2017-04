Mario Rui, difensore della Roma, parla del match che domani sera vedrà i giallorossi affrontare la Lazio nel tentativo di guadagnare la finale di Coppa Italia. Queste le sue parole riportate dal Match Program della Roma:



La gara con la Lazio in campionato segnò il suo ritorno con il gruppo e l’esordio stagionale in panchina. Come si sente oggi a distanza di qualche mese?

“Diciamo che sto molto meglio visto che è passato qualche mese. Quella era la fase del rientro dall’infortunio, e sicuramente non ero al cento per cento di condizione. Mi mancava il ritmo partita, minuti in campo, fare allenamento ad alta velocità. Sono cose che si ottengono solo dopo aver fatto tanti allenamenti. Penso di aver raggiunto una buona condizione, manca qualche cosina ancora ma è solo questione di tempo. A livello personale mi deve tornare un po’ di fiducia, però mi sento quasi al cento per cento”.



Cosa le rimane dell’infortunio avuto? Strootman ha dichiarato di essere uscito più forte da quel periodo. Lei?

“Dal punto di vista caratteriale sono cresciuto molto. Non avevo mai affrontato un infortunio del genere, è stato il mio primo stop grave. È stata una sensazione forte, non sapevo a cosa sarei andato incontro. Però con l’aiuto di tutti ho potuto svegliarmi ogni mattina con il sorriso e affrontare la giornata con ottimismo. Quello mi ha aiutato tanto”.



Su cosa deve ancora migliorare?

“Sicuramente posso migliorare in tutto. Prima dell’infortunio sapevo già di dover migliorare in tutto e oggi, dopo essermi infortunato, ancora di più. Spero di recuperare fiducia in me e di tornare a fare quello che facevo prima”.



Ora di nuovo di scena la Lazio: cosa è successo nella gara di andata?

“È difficile dirlo così, il derby è una gara a parte, c’è sempre una storia diversa in ogni partita. È stata una brutta sconfitta, sicuramente non meritavamo di perdere con due gol di scarto. Sappiamo che possiamo ribaltare il risultato”.



Ora c’è la possibilità di recuperare le due reti e rimettere in piedi la gara, come affronterete la partita?

“La cosa più difficile è il risultato, prepararla è molto facile. Siamo sotto di due gol quindi l’unica possibilità è cercare la vittoria e di fare gol il prima possibile”.



Crede che la gara con il Lione possa essere d’insegnamento per affrontare in modo giusto il ritorno di coppa?

“Sicuramente ci ha dato qualcosina in più rispetto a prima. Fino a quella partita non ci era mai capitato di dover ribaltare un risultato negativo. Anche se non è andata a buon fine abbiamo visto che le possibilità di raddrizzare la partita ci sono. Abbiamo dato un’altra dimostrazione che siamo una squadra forte. Speriamo di ripeterci contro la Lazio”.



Chi teme degli avversari?

“È forte tutta la squadra, ha buoni giocatori. Penso comunque che la loro forza sia il collettivo”.



Le barriere sono state rimosse e la Curva rientrerà allo stadio. Quanto conta la spinta del tifo?

“Penso che sia molto importante, si è visto già contro il Lione. Anche se eravamo sotto di due reti, con la loro forza, ci hanno dato la forza di continuare a spingere per cercare il risultato. Con il loro appoggio sarà più facile perché abbiamo qualche forza in più”.