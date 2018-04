La Roma, questa sera, è attesa dalla prova del Camp Nou, contro il Barcellona. Nella testa del direttore sportivo giallorosso Monchi, però, non c'è solo l'andata dei quarti di finale di Champions League nella tana blaugrana, no. C'è anche il mercato. E queste sono le sue parole a Sky Sport riguardo Alisson, cercato dal Real Madrid, e Florenzi, in scadenza nel 2019: "Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensano loro. Io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme".



SU DI FRANCESCO - "Eusebio è una persona preparata ed equilibrata e per il lavoro di un direttore sportivo questa cosa è importante. Mi trovo benissimo a lavorare con lui, innanzitutto perché parliamo la stessa lingua che è quella del lavoro perché lui è un grande lavoratore e questo per me è il primo valore che deve avere un professionista".



ANCORA SUL MERCATO - "Io sono un gran sostenitore della riduzione della finestra temporale del calciomercato perché credo che sia meglio per tutti che il mercato sia chiuso una volta che il campionato è iniziato ma soprattutto per l'adattamento che ci vuole per i giocatori nuovi, per questo sono felice di questa nuova disposizione".