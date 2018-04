E' una delle sorprese della serie A, e su di lui hanno già messo gli occhi Inter, Milan e Juve. Nella corsa ad Antonin Barak dell'Udinese però si è inserita pure la Roma. Il centrocampista ceco deve essere riscattato dai friuliani per 3 milioni, dopo i 2,5 spesi per il prestito. Ora il suo cartellino ne vale, però, almeno 15. Monchi ci sta pensando per consegnare a Di Francesco un'ottima alternativa per il centrocampo.