Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Premium Sport prima del match di giornata contro il Sassuolo: "Mercato dopo il ko di Torino? In alcune partite potevamo pareggiare, noi non decidiamo il mercato per una sconfitta. Siamo convinti che abbiamo i calciatori adeguati per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo effettuato tanti tiri, dobbiamo lavorare per essere più concreti, già che arriviamo a tirare siamo tranquilli e piano piano troveremo la strada giusta".