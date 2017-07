Non è facile, visto il prezzo del cartellino valutato attorno ai 50 milioni di sterline, ma Monchi vuole regalare una stella a Di Francesco. Per farlo il diesse giallorosso si è rivolto al Leicester chiedendo informazioni su Mahrez, esterno franco-algerino. Il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare la squadra: “Voglio andare via, ma non mi fanno partire”.

La Roma è pronta a offrire tra i 30 e i 35 milioni di euro - scrive Leggo -, si attendono segnali dagli inglesi.