Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha commentato a Sky Sport l'eliminazione dall'Europa League: "Abbiamo avuto le occasioni per il 3-1, ci abbiamo provato dando tutto. Il gol potevamo farlo. Alla fine paghiamo il quarto gol subito a Lione. C'è rammarico, abbiamo giocato una buona partita dimostrando di voler fare gol e ribaltare il risultato. Oggi possiamo dire che siamo una squadra forte, c'è mancato solo il gol qualificazione. Il pubblico? Si sente la sua presenza però non può essere una scusa. Le abbiamo vinte tutte in casa tranne una, però la voce si sente e ti da qualcosa in più. Partite importanti giocate bene ma delusi sempre? Se prendiamo le partite con il Porto, anche li abbiamo fatto bene, poi siamo rimasti in 10, e al ritorno potevamo segnare subito. Penso che come squadra ci siamo, magari ci manca di saper gestire meglio le partite. Oggi è difficile parlare dei risultati perché c'è rammarico. Le occasioni ci sono state e la delusione è ancora più grande. Mentalmente oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Siamo andati in svantaggio e l'abbiamo ribaltata, continuando a spingere. Ovviamente anche loro hanno avuto le occasioni perché stavamo tutti in attacco. Però abbiamo dimostrato di voler andare avanti nel turno, ora bruciano i gol dell'andata, ma se stiamo sempre a guardare il passato e difficile andare avanti".