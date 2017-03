Per mettersi alle spalle il prima possibile la sconfitta nel derby della semifinale di andata di Coppa Italia di ieri sera, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista del big match dell’Olimpico di sabato pomeriggio contro il Napoli.



Appuntamento alle 11.30 per i giallorossi agli ordini di mister Luciano Spalletti che ha cominciato la seduta con l’analisi del match di ieri sera in sala video. Terminata la parte teorica, la squadra ha iniziato il lavoro in palestra, per poi spostarsi sui campi del Bernardini per svolgere lavoro di scarico in due gruppi. Possesso palla e 6 contro 6 con De Rossi come jolly, prima di un focus tattico con le sagome disposte secondo il modulo del Napoli. Infine, schemi offensivi e partitella a campo ridotto.



Nessun problema per Radja Nainggolan uscito acciaccato dall’Olimpico, il belga si è allenato regolarmente con i compagni.