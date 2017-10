Ospite d'onore dell'iniziativa della Roma 'Scuola di tifo', Radja Nainggolan risponde anche a domande relative al campionato e alla stagione della Roma. "Siamo in grado di vincere, però dobbiamo giocare con la testa. Contro il Napoli sarà un gran bel match da vedere, anche per chi non è tifoso di nessuna delle due squadre. Non manca il rispetto dell'avversario, ma dobbiamo far capire come finalmente siamo consapevoli dei nostri mezzi".