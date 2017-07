Il direttore sportivo della Roma Monchi oggi si è esposto in modo netto sul futuro di Radja Nainggolan. Durante la conferenza stampa di presentazione di Gonalons, il ds giallorosso ha dichiarato: ''Nainggolan resterà a Roma: il tempo delle cessioni importanti è finito. Adesso dobbiamo costruire una squadra che andrà completata con il mercato". Parole rassicuranti, se non fosse per il precedente Rüdiger che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi della Roma.



RINNOVO - Il centrocampista belga aspetta ancora una chiamata da parte della società per rinnovare il proprio contratto, in scadenza al 30 giugno 2020. A Nainggolan a fine stagione era stato promesso un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio, ma finora nessuno si è ancora fatto vivo dalla società giallorossa. Nainggolan nel corso di una seduta dal tatuatore ha risposto così ai tifosi giallorossi in una lunga diretta su Instagram: “Rinnovo? Sto ancora aspettando, come al solito”.



L'INTER SPERA - Nainggolan è infastidito per il mancato (finora) rinnovo con la Roma e l'Inter medita un inserimento per provare a prendere il centrocampista belga. La società nerazzurra vuole regalare un top player in mediana a Luciano Spalletti ed è pronta a stanziare un'offerta da oltre 60 milioni di euro per il Ninja. Nell'operazione con la Roma potrebbe finire anche il cartellino di Stevan Jovetic, giocatore molto apprezzato dal direttore sportivo Monchi. Nainggolan aspetta il rinnovo e intanto l'Inter è pronta a muovere passi concreti verso il belga.