"Roma-Napoli sarà una bella gara, tra due squadre di alto livello. Mi aspetto una partita aperta". Luciano Marangon, doppio ex di Roma e Napoli, nel match program ufficiale del club giallorosso parla della super-sfida dell'Olimpico. "Arrivano entrambe dal ko in Coppa Italia ma chi gioca a questi livelli recupera presto la concentrazione dopo una gara andata male. Quando giocavo mi bastava un giorno per metabolizzare la sconfitta e affrontare l'impegno successivo. Il Napoli gioca bene ma credo sia un po' indietro rispetto alla Roma, che è favorita anche dal fatto di giocare in casa. Spalletti è un allenatore forte, sa gestire la piazza anche alla luce della sua prima esperienza giallorossa ed è bravissimo nel gestire i suoi giocatori".