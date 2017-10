"La Roma sta cambiando pelle con tanti nuovi giocatori e Di Francesco". Claudio Ranieri, manager del Nantes, in un'intervista rilasciata a Extra Time, inserto della Gazzetta dello Sport, parla da doppio ex alla vigilia di Roma-Napoli. "Al Napoli manca magari un po’ di fortuna. Ma Sarri sta gestendo bene la rosa, con un buon turnover, anche per Hamsik. Spero arrivino pronti in primavera".