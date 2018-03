Sono diversi i profili per la porta che il ds della Roma Monchi sta vagliando nel caso in cui fosse ceduto Alisson in estate. Tra i nomi attenzionati dal dirigente spagnolo c'è sempre l'estremo difensore classe '98 Marko Johansson, in prestito fino al termine della stagione dal Malmoe (con cui è sotto contratto fino a dicembre 2020) al Trelleborgs. Nelle ultime settimane sono proseguiti i contatti con l'entourage del giocatore.