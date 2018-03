"A Roma ci sono nove radio, ne ho mandate in bancarotta due, me ne mancano sette". Duro e nuovo affondo di Pallotta all'ambiente romano: "Ad oggi siamo l’unica squadra in Europa che ha una sua stazione radio, a cui abbiamo dato vita circa due anni e mezzo fa. Credo che nel frattempo ne abbiamo mandate 2 in bancarotta, adesso ce ne mancano altre 7. Abbiamo bisogno di spiegare la nostra versione dei fatti, se ascoltassi le radio tutti i giorni mi butterei dal Tobin Bridge perché sparano mer... su quello che facciamo o su quello che faccio io", dice Pallotta, come riporta ForzaRoma.info. Il presidente, intervenendo qualche giorno fa allo Sports Analytics Conference del MIT di Boston, ha anche aggiunto che spera di trovare "i nuovi Messi, Ronaldo o Totti attraverso l’analisi di dati statistici. Una delle cose più complicate è quella di portare gli allenatori ad ascoltare ciò che stiamo facendo, proveremo a individuare i calciatori anche in questo modo".