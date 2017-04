Emerson Palmieri, difensore della Roma, ha parlato a globoesporte.com della prima convocazione per la Nazionale italiana. Il laterale giallorosso è stato infatti chiamato da Ventura per lo stage di Coverciano che si terrà all'inizio di questa settimana. "E' un giorno speciale per me - ha dichiarato Emerson -. Ho lavorato duramente per questo riconoscimento. Non è stato facile arrivare fino a questo punto, quindi sono orgoglioso di me stesso e mi impegnerò in questi giorni di allenamenti. E' un'opportunità unica, che non posso lasciarmi scappare".



"Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto: la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutti i professionisti che ho incontrato nel mio percorso. E' un nuovo capitolo della mia carriera e farò di tutto per uscirne vincitore".