A poche ore dal gong, il futuro di Leandro Paredes non è ancora certo. Come riportato da Premium Sport, la Roma preferirebbe cedere il centrocampista in Premier League ma la Juve resta vigile, pur non avendo messo sul tavolo alcuna offerta. In Inghilterra la squadra più interessata all'argentino classe '94 è il Liverpool di Jurgen Klopp.