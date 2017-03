Federico Pastorello, agente per l'Italia di Pablo Zabaleta, ai microfoni de laroma24.it smentisce le voci che vorrebbero l'argentino in trattativa con la Roma per la prossima stagione, dopo che già nella scorsa estate l'argentino era stato accostato ai giallorossi. "Sinceramente non mi risultano contatti di recente con la società romanista. Gli ultimi contatti con la dirigenza della Roma ci sono stati nella scorsa estate".