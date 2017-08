"L'Inter ha cambiato molto, proprio come noi. Sono un'ottima squadra ma lo siamo anche noi, l'obiettivo è vincere, come sempre. Poi sappiamo com'è il calcio". Lorenzo Pellegrini, intervistato dal match program ufficiale della Roma, parla alla vigilia della sfida con l'Inter. "Gli toglierei Icardi, ma non credo che lo farei giocare con noi, visto che abbiamo Dzeko, uno degli attaccanti più forti che ci sono in Italia. Per noi sarà un campionato in continua crescita, so che creando entusiasmo ci si possono togliere grandi soddisfazioni ed è il nostro primo obiettivo. Noi romani sappiamo cosa vuol dire giocare e vincere qui".