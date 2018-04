Luca, terzino classe '99 della, ha firmato il rinnovo di contratto sino al 2022. Queste le sue parole su Instagram: "Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di sorgere di nuovo’ ho voluto iniziare così, e continuo dicendo grazie, a tutte le persone che mi sono state vicino, la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici, i tifosi.. non mi avete fatto mancare nulla, siete stati la mia forza. Ho voluto fortemente tutto questo, ringrazio tutta l’AS Roma in particolare, il Direttore Monchi e il Mister Di Francesco che mi sono stati vicini anche in questi momenti bui. Non voglio dilungarmi troppo, non vedo l’ora di scendere in campo per poter dare il mio contributo. Forza Roma!".