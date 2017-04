Tre nomi per la panchina della Roma in caso di addio di Luciano Spalletti. Secondo la Gazzetta dello Sport, il candidato forte sarebbe Gian Piero Gasperini, l'artefice del miracolo Atalanta. Alla dirigenza giallorossa non dispiacciono neanche Unai Emery, già seguito prima dell'arrivo di Rudi Garcia e ora in rotta con il PSG, e Vincenzo Montella.