Francesco Totti scende in campo in prima persona per trattenere Radja Nainggolan. Secondo Il Messaggero, l’ex capitano giallorosso, dopo aver parlato cordialmente con il presidente James Pallotta circa il ruolo che occuperà a breve in società, ha avuto un primo assaggio di quello che sarà uno degli aspetti della sua nuova vita dirigenziale, intrattenendosi a lungo con il centrocampista belga a Trigoria.