La Roma dice addio alla Juventus e, con la sconfitta contro il Napoli, scrive la parola fine alla corsa allo scudetto. Per cercare qualcosa di positivo nella sconfitta dei giallorossi all'Olimpico, Spalletti potrà appellarsi alla classifica degli scontri diretti in chiave secondo posto: il gol di Strootman, infatti, permetterà alla Roma di rimanere davanti al Napoli in caso di arrivo a pari punti.



Il regolamento prevede, come primo criterio per determinare lo “spareggio”, i punti negli scontri diretti (3 a testa) e come secondo criterio, la differenza reti negli stessi (Napoli-Roma 1-3, Roma-Napoli 1-2).