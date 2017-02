Prosegue il braccio di ferro sugli orari dei due derby di Roma in Coppa Italia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Rai potrebbe sfruttare la clausola presente nel contratto di acquisizione dei diritti per la competizione, che permette alla tv di Stato di decidere l'orario di messa in onda delle partite. Senza la "prima serata", la Lega dovrebbe pagare una penale di un milione di euro per ciascuna partita sfumata. Ma il Viminale, in seguito agli incidenti dell'8 aprile 2013, tuonò: "Mai più un derby di Roma in notturna". Finora è andata così.